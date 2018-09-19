نعى المخرج علي عبدالخالق، الفنان الراحل جميل راتب، الذي وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 92 عامًا، موضحًا أن الفنانين العظماء أمثال جميل راتب يرحلون بجسدهم ولكن تظل أعمالهم خالدة.

وأضاف عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة "TeN": "في أجيال كتير مشافتش إسماعيل ياسين وهو بالنسبة ليهم حتى الآن نجم كبير، نفس الحال هيبقى مع جميل راتب".

وسرد عبدالخالق موقفا حدث مع جميل راتب، أثناء أحد الأعمال الفنية، حيث أكد أنه أثناء تصوير فيلم "بيت بلا حنان" كان هناك مشهد ضرب جميل راتب لنادية لطفي، مضيفا: "نادية لطفي قالتلي قبل التصوير جميل راتب بيجهز نفسه عشان يضرب، ولو ضربني أوي وشي هيورم وهنوقف التصوير، وبالفعل ضربها أوي ووشها ورم والتصوير وقف أسبوعين".