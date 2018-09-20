عن عمر ناهز 92 عاما، رحل عن عالمنا الفنان جميل راتب، بعدما ترك ميراثا فنيا بلغ 174 عملا فنيا، خلال مشواره الذي بدأه منذ 70 عاما، بالإضافة إلى مشاركته في الأعمال الفنية العالمية.

العالمية في تاريخ راتب، ربما لا يعرفها عنه الكثيرين ممن يحتفظون في ذكرياتهم "مفيد أبو الغار"، في الراية البيضاء، والجد "أبو الفضل" في "يوميات ونيس"، أو الشرنوبي رجل الأعمال الفاسد في "حب في الزنزانة"، و"أفندينا" في "شفيقة ومتولي"، والخواجة "جيوفاني ديلورينزي" في زيزينا، أما أعماله أوروبية التي لا نعرف عنها الكثير أهمها "لورانس العرب" بمشاركة عمر الشريف.

وأولي أعمال جميل راتب الفنية كانت فيلم "أنا الشرق"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من المغامرين الأجانب الذين أدعوا أنهم بعثه آثار حتى يتمكنوا من التنقيب عن الذهب في الصحراء الغربية، وتولي زعامتهم الشيخ "فاضل"، الذي أراد أحد مساعديه الانقلاب عليه وقدم المساعدات للأجانب رغم معرفته بحقيقة نشاطهم، لمساعدته في تولي مكان الشيخ فاضل، إلا أن الشيخ "فاضل" يكتشف الأمر ويتصدى لهم.

الفيلم إنتاج عام 1958، ومدة الفيلم 82 دقيقة، والفيلم من إخراج عبدالحميد زكي ومحمد فريد، قصة وحوار محمد سليمان، وتصوير أحمد خورشيد.

وشارك في هذا العمل عدد من الفنانين بجانب جميل راتب، بينهم حسين رياض، جورج أبيض، توفيق الدقن، عبدالعزيز أحمد، سعد أردش، رفيعة الشيال بالإضافة إلى الفنان محمد الديب والفنان محمد السبع.