أعلنت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، النتيجة النهائية لتنسيق القبول بمدارس التمريض، في بيان صحفي، مساء الأربعاء.

وقالت الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب بالمديرية، إنه تم الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات، وقبول 303 طلبة، بينهم 71 طالبا بمدرسة البنين باللاهون، بمجموع 268.5، كما تم قبول 232 طالبة بمدارس البنات.

وأوضحت إيمان السخاوي، مسؤول المدارس، أن مدرسة سنورس قبلت 34 طالبة بمجموع 273 درجة، وهو الأعلى على مستوى مدارس التمريض، يليها مدرسة إطسا والتي قبلت 34 طالبة بمجموع 272.5 درجة، ثم مدرسة مركز الفيوم والتي قبلت 34 طالبة بمجموع 266.5 درجة، تليها مدرسة بندر الفيوم التي قبلت 33 طالبة، بمجموع 264.5 درجة، ثم مدرسة طامية والتي قبلت 37 طالبة بمجموع 264.5 درجة.

وأضافت مسؤول إدارة مدارس التمريض، أن جاء بعد ذلك في الترتيب، مدرسة أبشواي التي قبلت 30 طالبة بمجموع 241 درجة، ثم مدرسة يوسف الصديق ومقرها مستشفى أبشواي، والتي قبلت 30 طالبة بمجموع 223 درجة، وهي الأقل مجموعا بين المدارس.