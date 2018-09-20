يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس، اليوم الخميس 20 سبتمبر، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء".

وأضاف البيان: "تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وفيما يلي درجات الحراراة المتوقعة على المدن والمحافظات: