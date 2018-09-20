توفى، كريم العمراني، صباح اليوم الخميس، الذي تقلد منصب الوزير الأول بالمغرب (رئيس الحكومة) في 6 حكومات سابقة، عن عمر يناهز 99عاما.

وقالت القناة الثانية بالمغرب (حكومية) إن "كريم العمراني، الذي سبق له تولى منصب الوزير الأول في عدة حكومات سابقة، توفي صباح اليوم".

وكان العمراني، من مواليد مدينة فاس سنة 1919، ويعتبر أحد أبرز رجال الأعمال بالبلاد، وتولى منصب الوزير الأول في 6 حكومات خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي أغسطس 1971، عين كريم العمراني، الوزير الأول على رأس الحكومة، ثم على رأس الحكومة مرة أخرى في أبريل 1972، وفي نوفمبر 1983 أعيد تعيين كريم العمراني رئيسًا للحكومة، كما أعيد تعيينه في 11 أبريل 1985، وفي أغسطس 1992، عين كريم العمراني كوزير أول، قبل أن يعاد تعيينه في المنصب نفسه 11 نوفمبر 1993.