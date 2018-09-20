أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف المهندس مصطفى علي الدين للعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اولذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الطيران المدني.

كما أصدر قرارا بتكليف المهندس طارق غلام للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والذي كان يشغل منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة لتطوير الأداء ورئيس الإدارات العامة للصيانات.

ووجه الطيار أحمد عادل، شكره وتقديره للمهندس أبو طالب توفيق لما بذله من جهد طوال فترة توليه رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية.