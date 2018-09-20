أعلنت مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات اللازمة لتسهيل حركة المرور في بعض شوارع القاهرة "الألفي، الجمهورية، 26 يوليو، عماد الدين"، وذلك لاستمرار أعمال الحفر للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبناء على تعليمات اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

وتقدمت ‏الهيئة القومية لمترو الأنفاق ‏(الشركة المنفذة) و"اتحاد الشركات المصري الفرنسي" ‏بطلب للحصول على تصريح لاستكمال أعمال إنشاء منشآت التهوية رقم 51A بشارع الألفي الخاص بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. ‏

ويشمل مكان العمل ومناطق الغلق (شارع الألفي بداية من تقاطعه مع شارع الجمهورية حتى تقاطعه مع شارع عماد الدين طوال فترة الأعمال) ‏وستكون مناطق التحويلات هي للقادم من شارع الجمهورية استكمالا بشارع الجمهورية يمينا وشارع 26 يوليو يمينا حتى شارع عماد الدين، وستكون مواعيد العمل ليلا ونهارا لمدة عام واحد اعتبارا من غدا الجمعة وحتى يوم 20‏/9‏/2019.

وستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافة مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستضع الشركة المنفذة للمشروع، المساعدات الفنية والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.