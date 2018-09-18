ذكرت مديرية أمن القاهرة أن المحافظة تشهد خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على المحاور كافة، مضيفة: "جميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى عدة مؤثرات".

وأضافت المديرية، في بيان اليوم: الأماكن التي عانت من بعض المؤثرات وشهدت أحجام مرور مرتفعة هي:

- مطلع كوبري التعمير القادم من الحرفيين ومتجه لموقف العاشر.

- الدويقة المتجه لمدنية نصر نتيجة تصادم بين سيارتين.

- محور الثورة المتجه للدائري.

- كوبري أكتوبر القادم من مدنية نصر ومتجه لوسط البلد والجيزة أحجام نتجة اصطدام سيارة بالبلدورة الواسطى أعلى أبوحشيش.

- سيارة معطلة مطلع كوبري الفنجري القادم من الحدائق والمتجه لمدنية نصر.

وأوضح البيان انتشار الخدمات المرورية بكوبري الفنجري لتسيير حركة المرور، مشيرا إلى أن "باقي الكباري والأنفاق تشهد حركة مرورية طبيعية".

وذكرت: "لا ينصح بتعديل باقي المسارات"، موضحو تكثيف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالأوناش لرفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

واختتم البيان: "باقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وجرى التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى".