انطلاق حفل "نجوم الشرق" في "أوبرا دمنهور"

انطلق الحفل الفني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، لفرقة "نجوم الشرق"، على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة الفنانين الشباب تامر ربيع وفاطيما حسن وأحمد أبو خطوة.

وبدأ الحفل بمجموعة من الأغاني التي قدمها الفنان الشاب أحمد أبو خطوة، والذي غنى "مصر قالت" لعمرو دياب، و"بين شطين وماية" لمحمد قنديل، و"طاير يا هوا" لمحمد رشدي، و"الحلوة داير شباكها" لمحرم فؤاد، و"يا رتني" لهاني شاكر، و"على بابي واقف قمرين" لملحم بركات.

ومن المقرر أن تقدم المطربة الصاعدة فاطيما حسن، مجموعة من الأغاني تشمل أغنية "حمال الأسية" لفايزة أحمد، ثم تغنى "أرد ليه" لأصالة، و"اسأل روحك" لأم كلثوم، و"هكتبلك تعهد" لأنغام، و"أنا امتى نسيتك" لشيماء هلالي، و"أما براوة" لنجاة.

يختتم الحفل النجم الصاعد تامر ربيع بباقة من الأغاني المتنوعة هي: "في قلبي مكان" لمحمد محسن و"مين فينا" لأصالة و"شرنوبيد" وتشاركه في غنائها فاطيما، و"حياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي، و"غريبة الناس" لوائل جسار، و"ميدلي" خالد سليم وملحم زين، و"خلص تارك" لصابر الرباعي، و"بلاش الملامة" لخالد سليم.

يذكر أن فرقة نجوم الشرق قام بتأسيسها مجموعة من المطربين الشباب الذين تدربوا في مركز تنمية المواهب بدرا أوبرا دمنهور، وأقاموا على مسرحها أول حفلاتهم الفنية التي نجحت بشكل كبير، فكانت دافع كبير لهم لإقامة حفل ثاني على المسرح نفسه، وتقدم الفرقة مختلف القوالب الغنائية التراثية والمعاصرة.