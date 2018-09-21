مساعد وزير داخلية سابق عن "كلنا واحد": "الشرطة بقت مجتمعية"

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على مبادرة معارض "كلنا واحد" لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، قائلًا: "الشرطة بقت مجتمعية".

وأضاف البسيوني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن الإعلام يجب أن يُسلط الأضواء على أي إنجاز، فالحرب شرسة والأقلام تتصيد الجانب السلبي في مصر.

وتابع: "شوادر الشرطة مضمونة وسليمة ومش بتخلص"، متابعا: "بسأل البسطاء والفقراء والطبقة الكادحة أنك مفكرتش إن العيال عايزين كراريس بكام وأقلام بكام، والمصاريف هتبقى شديدة وهتدخل في 300 جنيه، ولو عندك 3 عيال هتدخل في 900 جنيه".

وواصل: "أما أقولك تعالى بقى فيه حتة بتبيع وهتبيع السعر بـ500، الله أكبر يبقى أنا كداخلية فرجت كربة وهم عنك".

وأكمل: "الداخلية والشرطة دلوقتي بيقوموا بحاجات أنا عمري مشفتها في حياتي ولم أكن أتخيل أنها تحصل".