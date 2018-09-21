تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلوم المحاصيل وذلك تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و ا.د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السابق و ا.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وذلك في الفترة من ١ إلى ٢ أكتوبر المقبل بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية. وأوضح ا.د. أحمد جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر ان المحاصيل الحقلية هى عصب الزراعة والأمن الغذائي فى جميع دول العالم وبخاصة مصر وانطلاقا من الإهتمام الذى توليه الدوله بالزراعة وتطويرها سواء كان بإستخدام طرق الزراعة المتطورة او إنتقاء التقاوى او إستخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لإستنباط الأصناف عالية الجودة.

وإضافت ا.د.عفاف طلبه مقرر المؤتمر ان المؤتمر يناقش العديد من المحاور مثل إنتاج فسيولوجيا المحاصيل الحقلية و تربية وتحسين المحاصيل الحقلية و إكثار وإنتاج تقاوى محاصيل الحقل والتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وهندسية الزراعية وغيرها