أكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انتهاء استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إجراء عمليات إحلال وتجديد وصيانة جزئية وشاملة للمدارس، فضلا عن دخول مدارس جديدة إلى الخدمة مع بداية العام الدراسي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد المدارس التي جرى افتتاحها قبل بداية العام الدراسي الجديد وصل إلى 17 مدرسة بتكلفة تزيد عن 75 مليون جنيه، ضمن 30 مدرسة بتكلفة تصل لأكثر من 154 مليون جنيه وتضيف 456 فصلا دراسيا، والتي ستساهم في تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب ببني سويف 711 ألف طالب وطالبة في 2153 مدرسة بواقع 16 ألف و296 فصلا، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من توصيل كابلات الفيبر الخاصة بالإنترنت فائق السرعة لجميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة استعدادا لتطبيق نظام الثانوية الجديدة بداية من العام الدراسي الجديد 2018 2019 وتنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة بالمدارس من خلال اتصال كافة المدارس بالإنترنت وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتوظيف استخدام السبورة الذكية التوظيف الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار تدريب معلمات رياض الأطفال ومعلمي الصف الأول الابتدائي في جميع الإدارات التعليمية على النظام التعليمي الجديد وتفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية، مشددا على أهمية أن يكون علم مصر جديد ويتم رفعه في مكان ظاهر بالمدرسة، وضرورة حضور مديري المدارس قبل بدء طابور الصباح مع جميع المعلمين بالمدرسة والطلاب وتفعيل الإذاعة المدرسية وتحية علم مصر، وترديد النشيد الوطني مع استخدام الأدوات والآلات الموسيقية من أجل غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة تسليم الكتب الدراسية في الأسبوع الأول من الدراسة والمتابعة الدورية للمخازن لسد العجز من الكتب الدراسية واحتياجات المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة، على تفعيل خدمة الشباك الواحد وعقد لقاء جماهيري لحل مشاكل المواطنين وكذلك تطبيق القرار 53 والخاص بالمجموعات الدراسية وتفعيل دور لجان الكوارث والأزمات والصحة المهنية واستكمال أي احتياجات بالمدارس من أساس وسد العجز من المعلمين من خلال الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجاري الانتهاء من تحديد المقابلات لوظائف مدير إدارة ووكيل إدارة ومدراء المدارس والموجهين ومعاونى وكيل الوزارة بعد الإعلان عنهم.