استقبل الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وفد من لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة، وضم الوفد الدكتورة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، والدكتور طارق كمال رئيس مراسم مجلس الوزراء، واللواء علاء مختار مستشار نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعقيد تامر أبوبكر صلاح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الشيخ وكيل أول وزارة التعليم العالي، بحضور نواب رئيس الجامعة وبعض من السادة العمداء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض حسن الإمكانات المادية والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، حيث تناول بدايات الجامعة، وشعارها، ومساحتها، وما يميز الجامعة عن الجامعات الأخرى وحصولها على ترتيب مرتفع طبقا لنظم التصنيف العالمية: "تايمز، وشنجهاي، والويبومتريكس، والأيزو"، وكذا فوزها بالعديد من المشروعات التنافسية مثل الإيراسموس، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية والمحلية وأحدثها بروتوكول تعاون مع جامعة سابينزا روما.

وفيما يخص العملية التعليمية، أكد رئيس الجامعة أن هناك قطاعات أكاديمية خمس بالجامعة، متمثلة في قطاع العلوم "الطبية، الطبيعية، الهندسية، الاجتماعية، الإنسانية"، والأقسام والبرامج الخاصة والمعامل والمراكز بكل كلية ومعهد، مع التركيز على المعاهد والكليات الفريدة والمتميزة مقارنة بالجامعات الأخرى، وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل "كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومعهد دراسات علوم المسنين، كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، كلية علوم الأرض، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي، ومعهد النباتات الطبية والعطرية".

وأجرى الوفد جولة تفقدية بمسرح الجامعة، وكليات الجامعة ومدرجاتها والقاعات الدراسية بها والمعامل والأجهزة وأماكن التدريب والمكتبات بكل كلية، وكذا ملاعب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودار الضيافة والمدن الجامعية.