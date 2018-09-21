تلقى الدكتور محمد عبد العاطى تقريرا عن موقف الانشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان.

حيث أوضح التقرير الجهود المبذولة من أجهزة الهيئة فى صيانة منشآت السد وخزان أسوان وأعمال الموازنات وتطوير النصب التذكارى وضمان استدامته للاغراض السياحة، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة متحف النيل بأسوان الذى يعد تحفة فنية فى ذاكرة وزارة الموارد المائية لما يعكسه من عبق التاريخ فى رحلة نهر النيل من المنابع حتى المصب على مر العصور منذ تاريخ الحضارة الفرعونية ومرورا بعصر محمد على وحتى الان.

هذا وقد أشاد الوزير بجهود القيادات و العاملين بالهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان فى اداء المهام المنوط بهم تنفيذها وخاصة إدارة وتطوير بحيرة السد العالى.

ومن جانبه أكد المهندس، حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان ان رجال الهيئة تعمل على مدار اليوم فى يقظة وكفاءة عالية لاداء واجباتهم الفنية نحو هذا الصرح الذى حمى مصر من مخاطر الفيضان وكذا فترات الجفاف.

واضاف ان الهيئة حريصة على تطوير تنفيذ اعمال تطوير منشآت السد طبقا للبرامج الزمنية المقررة وبأعلى كفاءة وفاعلية وكذلك كافة اعمالها من تطوير بحيرة السد العالى واعمال الموازنات وتطوير النصب التذكارى ومتحف النيل باسوان .

وفى سياق متصل، فقد أثنى الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول الوزارة على جهود الهيئة فى الحفاظ على منشأت السد والمفايض وحسن إدارة برامج تشغيل السد ضمن منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية ضمن استراتيجية الوزارة لادارة الموارد المائية 2050.