"البيئة" تصادر 46 حيوانا من مواطنين خلال حملة في الإسكندرية

شن فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية موسعة على محال بيع الحيوانات الأليفة، وعدد من القرى السياحية والمقاهي بمنطقة برج العرب والعامرية بالإسكندرية، للتأكد من التزامها بتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

صادرت الحملة 3 أسود وجملين و4 نعامات، بالإضافة إلى "عبلنج" سوداني "نسناس"، كذلك حصان قزم و6 غزالات "آيل"، علاوة على 3 غزالات وتمساح كبير محنطين بالمخالفة لقانون البيئة.

كما صادرت الحملة 20 تمساحا متوسط الطول يقدر بحوالي 40 سنتيمترا، بالإضافة إلى 10 طيور "بشاروش"، بأحد المقاهي بالإسكندرية لمخالفته قانون البيئة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم التمساح المحنط إلى معهد علوم البحار، بالإضافة إلى تسليم الحيوانات المضبوطة إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.