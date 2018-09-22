قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن بعض اللاعبين الذين يلعبون بشكل متميز مع الأندية الصغيرة لا ينجحون في الأندية الكبيرة، بسبب عدم تحملهم الضغوط.

وأضاف جوزيه، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف، خلال حديثه عن اللاعبين الذين كانوا يتمتعون بشخصية قوية، أنه "وبخ عماد متعب" بسبب تعرضه للحبس، قُبيل إحدى مباريات الفريق ضد نادي الزمالك، عندما كان في بداية مشواره مع النادي الأهلي.

وتابع: "متعب اتحبس وهو عنده 21 سنة بسبب مشكلة مع الشرطة قبل ماتش الزمالك، عملت اجتماع على أرض الملعب واتعصبت عليه وقلتله هتلعب، وعارف إن الجمهور هيسخر منك بسبب الموقف ده، عاوز أشوف الشخصية اللي هتظهرها، وبالفعل أحرز هدفين وكان الأفضل في الملعب".