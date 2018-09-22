قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه كان يدرس كل عناصر القوة والضعف في الفرق التي واجهها، موضحًا أن أكثر ما كان يهتم به في المباريات هو "قراءة طريقة لعب المنافسين".

وأضاف جوزيه، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف: "نادرًا ما كنت استبدل اللاعبين في أول ثلث ساعة، لكنني كنت حريصًا على تغيير مراكز اللاعبين في الملعب كل 10 أو 20 دقيقة حتى أربك الخصوم، فالمقدرة على قراءة المباريات هي العنصر الأساسي الذي يجب أن يتوفر لدى كل مدرب".

وتابع: "كثير من المدربين لا تتوافر لديهم هذه الميزة، بسبب عدم قدرتهم على التغلب على الضغوط، فالمدرب يجب أن يكون متزنًا إلى حد كبير، والمدربين التونسيين كانوا الأفضل، وكانوا أكثر من أهتم بقراءة أفكارهم داخل أرض الملعب".