كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن منظومة تحريك القضايا بالهيئة، مشيرًا إلى أنه من حق أي مواطن أو جهة أن يتقدم ببلاغ إلى الهيئة، لافتا إلى أنه يتم التحقيق في جميع البلاغات المقدمة.

وقال سمير، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن الهيئة لديها خطا ساخنا وبريدا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، مشددًا أن الهيئة تحمي مقدمي الشكاوى.

وعن البلاغات الكيدية، قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن للهيئة وحدة شكاوى مركزية ملحقة بمكتب رئيس الهيئة من أجل التحقيق في كل الشكاوى المقدمة، لافتًا إلى أنه لا يتم مواجهة المتهمين بالبلاغات إلا بعد التأكد من وجود شبهات جدية.

وتابع: "الشكاوى الكيدية لا يجب أن تكون عائقًا أمام فتح باب تقديم الشكاوى أمام المواطنين".

وأردف: "وسائل الإعلام تعتبر أيضًا من المصادر التي نحصل منها على الشكاوى، فنحن نتابع القضايا المثارة ونحرك بعضها، على حسب تأثيرها في الرأي، مثلما حدث في قضية الحمار الوحشي المزيف بالحديقة الدولية".