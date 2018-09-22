"الأرصاد": فصل الخريف يبدأ غدا

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت شبيه بطقس الأمس، وإن الطقس معتدل وحول المعدل الطبيعي له هذا الوقت مع العام، لافتا لبداية فصل الخريف الذي يبدأ، غدا الأحد، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ينبغي على المواطنين ممن يخرجون في الصباح الباكر على الطرق السريعة القيادة بهدوء، نظرا لتواجد الشبورة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية.

وتابع: "على المواطنين متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي، من أجل التقلبات الجوية اليومية المتوقعة بسبب فصل الخريف".

وأوضح شاهين أنه خلال الـ72 ساعة القادمة لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار، لكن هناك شبورة في الصباح الباكر، مشيرا إلى انخفاض درجة الحرارة الصغرى الفترة المقبلة، وهي التي تسجل في الصباح الباكر وليلا.

وناشد شاهين السائقين وخصوصا مركبات الأطفال، القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترات تكّون الشبورة.