بلغت حصيلة ضحايا العاصفة "فلورنس" التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرا، 43 وفاة حتى مساء أمس، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا، الجمعة، أن 32 شخصا لقوا مصرعهم في ولايته جراء العاصفة، ولقي 11 شخصا آخرين مصرعهم في ولايتي ساوث كارولاينا وفيرجينيا، بحسب المصدر نفسه.

وأجلت السلطات مئات آلاف الأشخاص في المناطق الأكثر تضررا من العاصفة في الولايات الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 56 ألف منزل وبناية حتى أمس، بحسب "أسوشيتد برس".

وبدأ فلورنس في المحيط الأطلسي كإعصار من الدرجة الرابعة، وضرب اليابسة كإعصار من الدرجة الأولى، وانخفض لاحقا إلى مستوى عاصفة استوائية، لكنه رغم ذلك خلف أضرارا واسعة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.