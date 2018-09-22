انتظمت الدراسة، اليوم، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين بالإسكندرية والبالغ عددها 161 مدرسة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بباقي المدارس غدا، وعددها 2203 مدرسة، حيث تبلغ أعداد المدارس 2364 مدرسة، وبها مليون و250 ألف طالب وطالبة.

وحضرت آمال عبدالظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الطابور الصباحي بمدرسة عباس العقاد الابتدائية بشرق ومدرسة سموحة الإعدادية الصباحية، وأشرفت على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات.

كما تابعت مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بوسط ومدرسة محرم بك التجارية برفقة إيمان شرف مدير عام الإدارة.

وقالت عبدالظاهر، إن العام الدراسي الجديد بدأ في 161 مدرسة التي تعمل بنظام الفترتين، مضيفة أن العام الدراسي الماضي كانت جميع مدارس الإسكندرية تخضع لإجازة السبت، ألا أن هذا العام الوضع قد تغير نتيجة وجود نظام دراسي جديد وخاصة الأول الابتدائي حيث سيظلمون طلاب هذه المرحلة، إذا جرى ضغط الحصص الدراسية عليهم.

وأضافت، لـ"الوطن" أن المديرية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من يوليو الماضي عن طريق سد عجز المدرسين والانتهاء من الصيانات في المدارس، مضيفه أنه جرى الاستعداد للنظام الدراسي الجديد من خلال التأكيد على وجود الكتب الجديدة لكل من "كي جي 1" والصف الأول الابتدائي، وكذلك توزيعات لجلوس الطلبة بنماذج الوزارة التي أرسلت إلينا، وتدريب المعلمين للصفوف الأولى والصف الأول الثانوي.

وأكدت "ضرورة غرس الانتماء والمواطنة في نفوس أبنائنا لتنمية جيل صالح قادر على حمل راية الوطن في المستقبل القريب، والانضباط المدرسي للطلاب بدءا من طابور الصباح والإذاعة المدرسية واستذكار الدروس أولا بأول".