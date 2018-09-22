يستعد النادي الأهلي، لخوض مواجهة حاسمة، اليوم، أمام نظيره هوريا كوناكري الغيني، ضمن إياب الدور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد السلام في التاسعة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور نصف النهائي بعد التعادل سلبيًا في مباراة الذهاب بغينيا.

نتائج النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا تحمل بشائر ومعطيات عديدة، تبث التفاؤل لدى جمهور القلعة الحمراء للحصول على اللقب الغائب منذ 2013 والتأهل لكاس العالم للأندية.

"الوطن" يستعرض عوامل تفاؤل جمهور الأهلي بالحصول على النسخة الحالية.

- صعود فريق أنجولي لنصف النهائي:

نجح فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي في الصعود للدور نصف النهائي في مفاجأة مدوية على حساب مازيمبي الكونجولي الرهيب، بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب، ثم التعادل إيجابيا في الكونغو مع تطبيق أفضلية الهدف خارج الملعب.

تأهل الفريق الأنجولي بشرة خير للنادي الأهلي، حيث المرة الأخيرة التي تأهل بها فريق أنجولي لنصف النهائي جاءت موسم 2002/2001 عن طريق بترو أتليتكو، وحصل النادي الأهلي على لقب البطولة، على حساب "صن داونز".

- "الترجي"

أصبح اسم الترجي التونسي يمثل بارقة أمل كبيرة لدى جمهور النادي الأهلي وملعب "رادس" تحديدا، حيث المكاسب ونتائج الفوز المتكررة للقلعة الحمراء آخرها في دور المجموعات من النسخة الحالية.

- محمد يوسف

يمثل محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي ومدير الكرة قوة كبيرة للجهاز الفني للقلعة الحمراء.

وجود يوسف في الجهاز الفني "فأل حسن"، حيث آخر لقب لبطولة دوري أبطال إفريقيا حققه النادي الأهلي، كان تحت قيادة محمد يوسف كمدير فني بعد التغلب على أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا منذ خمس سنوات.