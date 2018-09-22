قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه كان يلعب على الفوز في كل المباريات التي خاضها مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ضغوط الفوز لم تكن تحبط اللاعبين، بل كانت تجعلهم أكثر قدرة على إحراز الفوز.

وأضاف "جوزيه"، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف: "كنا حريصين على تحليل الأداء بصفة مستمرة وقراءة الملعب وإرباك الخصوم، وتطوير أداء اللاعبين.

وتابع: "قبل مباراة أمام الإسماعيلي مازحتهم وأخبرتهم بأنني سوف أقتلهم إذا لم نفز على الدراويش، فضحكوا، وانتهت المباراة بسداسية نظيفة".