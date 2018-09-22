قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمسشتفى فاقوس العام لمتابعة الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى وللتأكد من تواجد النوبتجيات المحددة لتقديم الخدمة للمرضى .

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات ووحدة غسيل الكلى ، كما تفقد مبنى الطواريء والذي لم يتم تشغيله حتى الأن وطلب من اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات بإعداد تقرير فوري عن أسباب تأخر الأعمال بالمبنى وعدم تسلمه لوزارة الصحة حتى الآن ليقوم المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء وتشغيل المبنى ليمثل صرحاً طبياً جديداً يضاف للمنظومة الصحية بقطاع شمال الشرقية .

كما شملت جولة المحافظ تفقد قسم الحضانات والذي يضم 12 حضانة مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى متمنياً لهم السلامة .

واختتم المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات بفاقوس وإلتقى بمدير المستشفى مطالباً بإعداد تقرير عن عدم إستكمال الأعمال بعدد 2 جناح داخل المستشفى للتواصل مع الجهات المعنية وإتخاذ مايلزم لسرعة تشغيله والإستفادة منه للإرتقاء بالمنظومة الصحية داخل مركز ومدينة فاقوس .