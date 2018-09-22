أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إنتهاء أعمال الصيانة بالمدارس والإهتمام بنظافة الفصول ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية ، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة النصرالإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بفاقوس للوقوف على جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد .

تجول المحافظ داخل المدرسة مشدداً على حسن إستقبال التلاميذ الجدد وتسليم الكتب المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولات يومية بمختلف مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية ولإزالة المعوقات أمام إنتظام اليوم الدراسي ، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 م يشهد دخول 98 مدرسة للخدمة بتكلفة إجمالية قدرها 506 مليون جنيه للقضاء عى نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصور المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .