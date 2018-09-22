قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الحوار مع مصر بخصوص قضايا حقوق الإنسان مقبول، طالما أنه في إطار حوار وليس بغرض الدفع بممارسة سياسة بعينها.

وأشار شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، إلى أن الدستور المصري كفيل بحماية حقوق المواطن والوضع مستقر، وهناك حرية تعبير سواء في الإعلام أو في نشاط منظمات المجتمع المدني بشكل ملموس وواضح للجميع.

وقال شكري: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترصد تطور الأوضاع في مصر بشكل يخفض نبرة موضوعات حقوق الإنسان".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، إلى مقر إقامته بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.