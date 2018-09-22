استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيدة نيرمالا سيتارمان، وزير دفاع الهند، والوفد المرافق لها، والتي تزور مصر حاليا في زيارة رسمية.

وأجريت لها مراسم استقبال رسمية، وتم استعراض حرس الشرف بمقر وزارة الدفاع وعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقد الجانبان، مباحثات تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة لكل من مصر والهند.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة وزيرة دفاع الهند لمصر، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.

من جانبها، أعربت وزيرة دفاع الهند عن تقديرها الكامل لمصر حكومة وشعباً مشيدة بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تقوية العلاقات مع مصر وخاصة في المجال العسكري.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الهندي بالقاهرة.