أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الراهنة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة يمكن استثمارها لإجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة دول العالم، وذلك إلى جانب بحثه للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن عددا كبيرا من زعماء العالم، طلبوا عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات اليوم، في نيويورك، خلال لقائه مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الإعلاميين، أن الرئيس السيسي سوف يلتقي أيضا خلال الزيارة بأعضاء غرفة التجارة الامريكية وعدد من ممثلي الشركات الأمريكية ممن لهم نشاطا في مصر أو الراغبين في إقامة نشاط بها، وكذلك لقائه مع مجلس التفاهم الأمريكي، الذي يضم في عضويته عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات المهتمين بالشأن السياسي إلى جانب الأمور التجارية والاقتصادية.

وقال وزير الخارجية إن الرئيس السيسي سيشارك أيضا في أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين، التي ترأسها مصر حاليا والتي تعد تجمعا اقتصادياً يتم التعامل معها من منظور سياسي أيضا حيث تقوم ببحث احتياجات الدول النامية في إطار القضايا الدولية مثل الحوكمة التجارية أو تغير المناخ أو برامج التنمية وتنفيذها وتحقيق مصالح الدول النامية بصورة عامة.

وذكر سامح شكري، أن الرئيس السيسي سيشارك أيضا في الاحتفال الذي سيقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بمئوية الزعيم الإفريقي الراحل نلسون مانديلا لمكانته وتضحياته كرمز من رموز القارة، لا سيما أن مصر ستترأس في يناير القادم الاتحاد الإفريقي، وسيشارك الرئيس السيسي أيضا في قمة تغير المناخ.

ولفت إلى أن مصر تسير بخطى واثقة في إطار سياسات الطاقة ومساعيها لتصبح مركزاً لتصدير الغاز والتعاون في منطقة شرق المتوسط في هذا المجال وتبنيها سياسة تنويع مصادر الطاقة وتنامي الاعتماد على الطاقة الجديدة المتجددة والحد من التلوث.