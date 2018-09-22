بالفيديو| هشام توفيق: 650 مليون جنيه لتعويض العمال "القومية للأسمنت"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 121 شركة تتبع القطاع، منها 73 شركة تحقق أرباحاً وصلت فى مجملها إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالى 15/ 2016، و48 شركة خاسرة، سجّلت خسائرها نحو 7.5 مليار جنيه خلال 16/ 2017.وتم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة من الشركات الخاسرة، تعمل أغلبها فى قطاع الصناعة.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح في ملحق "الوطن الاقتصادي"، إلى أن هذه الخطط تنوعت بين إعادة هيكلة الشركات، وإجراء عمرات وتحديث كامل للمصانع التابعة لها، وإحداث تغييرات فى الإدارة بضخ كوادر جديدة بواسطة شريك أجنبى مؤهل للعمل فى مجال الصناعة وتطويرها.وانتهت الدراسة أيضاً إلى ضرورة إغلاق بعض المصانع، سواء بشكل جزئى أو كلى، مثلما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وأضاف توفيق، أن الوزارة لديها تشابكات مالية كبيرة، وتابع: "نحاول حل ما نستطيع القيام به حالياً بالنسبة لوزارات الكهرباء والبترول والتأمينات والضرائب، وجارٍ تحديد المديونيات وكيفية سدادها، حيث يصل إجماليها إلى ٣٠ مليار جنيه، تم تسوية ٢٣ مليار جنيه منها، وتتبقى نسبة ليست ضخمة، وهناك أوامر محدّدة حالياً بأنه فى حالة تأخر أى شركة -من إجمالى 121 شركة تابعة- فى عمليات السداد، يتم على الفور اتباع مجموعة آليات محدّدة لمعرفة أسباب التعثر، ومعالجة هذا الخلل، لمنع حدوث تراكمات جديدة".