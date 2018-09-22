جددت مصر تمسكها بثوابتها المتمثلة فى أن الدستور المصرى يكفل حماية حقوق المواطن وهناك حرية تعبير فى الإعلام، وأن أزمة قطر لن تتحرك قبل تنفيذها الـ13 مطلباً للدول العربية، وغيرها من الثوابت التى تحدث عنها وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرة الخامسة على التوالى، اليوم، فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها الـ 73.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى عدداً من رؤساء الدول والحكومات المشاركين، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافةً لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وقال السفير بسام راضى، متحدث الرئاسة، فى تصريحات صحفية اليوم لعدد من الصحفيين بنيويورك، إن جدول أنشطة الرئيس فى الأيام المقبلة سيكون مزدحماً بعمل دبلوماسى وسياسى يشمل جوانب اقتصادية وسياسية، وستكون فرصة للقاء قادة دول العالم، ومنهم الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأكد وزير الخارجية أن الطلبات التى تلقتها مصر لترتيب لقاءات مع الرئيس «السيسى» بنيويورك كثيرة وأكبر من قدرات استيعابها، لأن الوقت محدود، وقال فى المؤتمر الصحفى إن وفد مصر حاول ترتيبها بما يتفق مع التنوع الجغرافى والسياسى وما يتصل بدوائر الاهتمام المصرى.

وأضاف «شكرى» أن الحوار مع مصر بخصوص قضايا حقوق الإنسان مقبول ما دام فى إطار حوار وليس بغرض الدفع بممارسة سياسة بعينها، وأشار إلى أن الدستور المصرى كفيل بحماية حقوق المواطن وهناك حرية تعبير فى الإعلام أو لدى منظمات المجتمع المدنى بشكل ملموس، وتابع قائلاً: «الولايات المتحدة ترصد تطور الأوضاع فى مصر بشكل يخفض نبرة موضوعات حقوق الإنسان».

«شكرى»: طلبات لقاء الرئيس تفوق الاستيعاب.. وحل أزمة قطر مرتبط بتنفيذها 13 مطلباً للدول العربية

وقال «شكرى» إن «ما يُطلق عليه إعلامياً (صفقة القرن) لم يُطرَح بعد»، وأضاف أن مصر تطرح رؤيتها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومفاوضات حل القضية الفلسطينية، وأى طرح جديد يجب أن يراعى ذلك». وعن أزمة قطر قال «شكرى»: «لم تتحرك ولن يحدث بها جديد إلا بتنفيذ 13 مطلباً للدول الأربعة، وهذا موقف ثابت لمصر».

وتعليقاً على تهديدات إيران بغلق مضيق باب المندب فى البحر الأحمر قال: «لا يمكن أن يصمت المجتمع الدولى، وخرق حرية الملاحة وقانون البحار يضع صاحبه تحت طائلة القانون الدولى وعقوبات مجلس الأمن».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر ستعرض تجربتها الناجحة فى مواجهة الأمراض السارية «السكرى والضغط والقلب والسمنة»، وذلك فى كلمة خاصة باجتماع مجموعة الـ77 والصين، وأضافت أن الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سى بمصر ستتضمن إجراءات للكشف عن الأمراض السارية. وتابعت «زايد»، فى تصريحات اليوم، أن الدول الأعضاء اتفقت على أنه أثناء إلقاء كلمة مصر لمواجهة الأمراض السارية، سيتم إضاءة أبرز معلم فى كل دولة باللون الأحمر، للتحذير بضرورة التعامل بجدية مع هذا الخطر، منوهة باختيار أهرامات الجيزة فى مصر لذلك.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن زيارات الرئيس لنيويورك شهدت 55 قمة ثنائية و9 قمم جماعية، وقالت الهيئة فى بيان إن «السيسى» أول رئيس مصرى يحضر 5 دورات متتالية، ما يفوق مجموع زيارات قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة.