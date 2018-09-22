قال الإعلامي عمرو خليل، من نيويورك، إن مصر ستطالب بمقعد دائم لإفريقيا بمجلس الأمن، مؤكدًا بأن هناك مساع شبه مؤكدة لانعقاد قمة مصرية أمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي ترامب على هامش فعاليات القمة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأضاف خليل، خلال برنامج " اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أنه التقى بوزير الخارجية سامح شكري الذى كشف عن ملامح كلمة الرئيس في دعم الحريات ووقف التمييز العنصري وتدعيم الديمقراطية، وأكد تحسن العلاقات المصرية الأمريكية وأن هناك مساعٍ شبه مؤكدة بوجود قمة مصرية أمريكية، يلتقي خلالها الرئيس ممثلين من الكونجرس الأمريكي وعدد من الساسة ومؤسسات صناعة الرأي بأمريكا لإظهار حقيقة الأوضاع على الأرض ونقل الرؤية المصرية لأمريكا.

وأشار إلى أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي وتطرح رؤى لتحسين الظروف في القارة الإفريقية فضلا عن سعيها بأن تكون المرشحة بقوة لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن عن إفريقيا.

وأشار إلى أن مصر تركز في هذه الدورة على عرض رؤيتها الخاصة بالقضايا ذات الصلة بالحوكمة الأمريكية، ومحاربة الإرهاب والإنجازات التي حققتها بعد العملية الشاملة 2018.