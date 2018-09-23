ناقد فني ناعيا سمير خفاجى: "لولاه لاختفى جيل فؤاد المهندس ومدبولي"

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الراحل سمير خفاجي، الذى وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراعًا مع المرض، موضحًا أن خفاجي لم ينتج من أجل المال ولكنه أنتج مواهب، وأن أعظم شيء قدمه للفن المصري والعربي هو المواهب"، على حد قوله.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن خفاجي دفع بهذه المواهب للقمة، ومن ضمنها جيل فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي وعادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي، موضحًا أن خفاجي أقنع الفنانة الراحلة شادية بأن تلعب بطولة ريا وسكينة.

وتابع: "جيل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي لولا سمير خفاجي لم يكملوا".

وأشار إلى أن خفاجي كان لا يقوم بإنتاج عمل مسرحي "عشان يكسر الدنيا ويجيب فلوس وخلاص" ولكنه دائمًا يراهن على فكرة المغامرة كعمل الفنانة شيريهان في شارع محمد علي، وظل للفترة الأخيرة قبل مرضه لديه وفاء لأي فنان عند وداعه كان على الكرسي المتحرك يؤدي واجب العزاء.