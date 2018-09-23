نشبت مشادات عديدة داخل مدرسة بمحافظة بني سويف، اليوم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، فيما بينهم بسبب سباق الطلاب على "المقعد الأول" داخل الفصول.

ففي مدرسة محمد فريد الابتدائية التابعة لإدارة ناصر التعليمية، دخل أولياء الأمور المدرسة فجرًا لحجز المقاعد الأمامية، قبل أن تبلغ الإدارة التعليمة قوات الشرطة لإخراج الأهالي، إلا إنهم عادوا مرة أخرى صباحًا، ودخلوا في مشادات فيما بينهم مرة أخرى، قبل أن تتدخل إدارة المدرسة وقيادات الإدارة التعليمية لإخراجهم مرة أخرى.

وقال أحمد محمد جميل، أحد أولياء الأمور في المدرسة: "سمعنا أن عدد من الأهالي توجهوا إلى المدرسة مبكرًا لحجز المقاعد الأمامية، ومع تزايد أعدادهم حدثت مشادات بينهم فجرًا قبل أن تتدخل قوات الشرطة لإخراجهم وغلق باب المدرسة الذي تم فتحه بالتدافع، بعدها توجهت مبكرًا إلى المدرسة في السادسة صباحا لحجز مقعد لنجلي، إلا أنني فوجئت بأن أعداد أولياء الأمور أكثر من التلاميذ داخل المدرسة".

من جانبه، قال أيمن الكاشف، وكيل إدارة ناصر التعليمية، إن ما حدث في مدرسة محمد فريد الابتدائية معتاد عليه سنويًا من قبل الأهالي، والذين يتسابقون للدخول إلى المدرسة لحجز المقاعد الأولى لأبنائهم الطلاب، على الرغم من عقد المدرسة مبادرات وندوات لتوعية الأهالي من المشكلة، إلا أن هذا العام شهد إقبال أولياء الأمور على الدخول مبكرًا إلى المدرسة، لحجز المقاعد الأولى وتواصلنا مع قوات الشرطة التي حضرت لإخراج الأهالي فجرًا، قبل أن يعودوا مرة أخرى في السادسة صباحًا.