في إطار استعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسى الجديد، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من المناطق المحيطة بالمدارس والمنشآت التعليمية لإيجاد السيولة المرورية لحركة السيارات لضمان وصول الطلاب إلى مدارسهم فى التوقيت المطلوب وإظهار المحافظة بشكل حضارى وجمالى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل أقصى جهد كل فى مهام عمله وضرورة التواجد الميدانى بالشوارع لمتابعة أعمال النظافة وجمع القمامة أولأ بأول على مدار اليوم ونقلها إلى المقلب الوسيط ومنها للمقالب العمومية خارج الحيز العمرانى وكذلك رفع كافة أشكال التعديات والإشغالات على حرم الطريق وذلك من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

فقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالإشتراك مع رئاستي حى أول وثان الزقازيق بحملة مكبرة لرفع الإشغالات المحيطة بالمدارس بمنطقة المنتزة والحلقة.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع تراكمات القمامة والإشغالات من المناطق المحيطة بالمدارس بشارع فاروق والحناوى وحى الزهور.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بنظافة كافة المناطق التى يتواجد بها مدارس (مدرسة الصنايع ومدرسة الزراعة والألفى الإعدادية بنين والسادات).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتكثيف أعمال النظافة وغسيل التلتورات وقص وتهديب الأشجار أمام المدارس المتواجدة بالمدينة.

وقامت رئاسة مدينة القرين بمتابعة أعمال النظافة من أمام المدارس بمناطق (شارع الجلاء شارع جمال عبد الناصر شارع عبدالله الشرقاوى والزيدانية)

وتواصل مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الصباحية والمسائية من أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والمناطق المحيطة بالمدارس والمنشأت التعليمية