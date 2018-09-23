تسجيل الدخول
أول أيام العام الدراسي الجديد

أحدث الأخبار

بنك مصر يعلن عن وظائف شاغرة بعدد من المحافظات

بنك مصر يعلن عن وظائف شاغرة بعدد من المحافظات

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمجمع "سيد طنطاوي"

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمجمع "سيد طنطاوي"

المجتمعات العمرانية تناشد مقدمي طلبات التقنين بسرعة سداد رسوم الفحص

المجتمعات العمرانية تناشد مقدمي طلبات التقنين بسرعة سداد رسوم الفحص

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن تهالك أبنية ومرافق المدارس

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن تهالك أبنية ومرافق المدارس

وزير الشباب يوافق على مبادرة "بنك أفكار اسعى" بمحافظات الصعيد وسيناء

وزير الشباب يوافق على مبادرة "بنك أفكار اسعى" بمحافظات الصعيد وسيناء

طلاب مطروح يبدأون العام الجديد بـ"دقيقة حداد للشهداء" وتحية العلم

طلاب مطروح يبدأون العام الجديد بـ"دقيقة حداد للشهداء" وتحية العلم

اختيارات الوطن

مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

«روان» فقدت وظيفتها بدعوى عدم اهتمامها بنفسها: «قالوا لى ماتجيش بالمنظر ده تانى»

«قانون المعاملات المالية غير النقدية»: الدولة تضع حداً لتداول الكاش

«قانون المعاملات المالية غير النقدية»: الدولة تضع حداً لتداول الكاش

خبراء الاقتصاد والأعمال يوضحون كيف تستفيد مصر من «عالم الأزمات»؟!

خبراء الاقتصاد والأعمال يوضحون كيف تستفيد مصر من «عالم الأزمات»؟!

مسرح الاعتداء المسلح على "الثوري الإيراني".. معلومات عن إقليم الأحواز

مسرح الاعتداء المسلح على "الثوري الإيراني".. معلومات عن إقليم الأحواز

"القصور الرئاسية".. إدانة تؤرق آل مبارك

"القصور الرئاسية".. إدانة تؤرق آل مبارك

الأكثر قراءة

عاجل