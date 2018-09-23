أدى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والطلاب، تحية العلم والسلام الجمهوري، اليوم الأحد، في أول أيام الدراسة بالجامعة، أمام المقر الإداري للجامعة بالحرم الجامعي غرب النيل في بني سويف، قبل أن يؤدي تحية العلم مرة أخرى في جامعة بني سويف شرق النيل وسط الطلاب.

وعقب تأدية تحية العلم هنئ رئيس جامعة بني سويف الطلاب والأساتذة وعمداء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا أن يكون عام خير على الجميع.

وطالب رئيس جامعة بني سويف الطلاب بالجد والاجتهاد خلال العام الدراسي وتحصيل العلم، قائلا: "جئنا جميعا من أجل تحصيل العلم سواء طلاب أو أساتذة فالهدف واحد لنا جميعا"، متابعا: "نتمنى أن يعم الخير والرخاء على مصر جميعا".

والتقط رئيس جامعة بني سويف، صورا تذكارية مع الطلاب والأساتذة وعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة عقب الانتهاء من أداء تحية العلم ورفع علم مصر والسلام الجمهوري.