تبدأ وزارة الآثار، أعمال أول مدرسة حفائر مصرية متخصصة ودراسة المواد الأثرية المصرية المتقدمة، بجبانة الأسرة الأولى بسقارة، التي تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب بالوزارة، مركز تدريب القاهرة والجيزة بسقارة بالتعاون مع وقطاع الآثار المصرية، وذلك في الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 نوفمبر.

وأوضح الدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار للتنمية البشرية والتدريب، أن هذه المدرسة تعد أول مدرسة متخصصة في مواد الآثار تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب في منطقة جبانة الأسرة الأولى في سقارة، أحد أهم المواقع الأثرية بجبانة أمراء الأسرة الأولي والثانية بشمال سقاره وبدايه الأسرات، حيث نظمت الإدارة من قبل مدرستان لمبادئ الحفائر في شمال سقاره ومدرستين لمبادئ الحفائر في كوم الرصرص بكوم أمبو وابيدوس وتل أبومندور برشيد.

وأضاف أن برنامج هذه المدرسة المتخصصة يتضمن تدريب 16 متدرب من الأثرين العاملين بالوزارة على تخصصات علمية مختلفة مثل: دراسة العظام والمومياوات الحيوانية ودراسة الفخار الأثري وتصنيفه واستخدامه في تأريخ الموقع، وكذلك علوم المساحة والمسح الأثري للمواقع، بالإضافة إلى مهارات الحفائر المختلفة.

وأكد الدكتور جهاد أن الوزارة تحرص على إقامة برامج التدريب المختلفة للعاملين لرفع كفائتهم في مجال عملهم وتعليمهم تخصصات علمية مختلفة وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى تغطية جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية بشكل متكافئ.