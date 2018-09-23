تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، مدير الإدارة، اليوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها على يد والدها بعد أن تعدى عليها بالضرب فوق رأسها بـ"كابل كهربائي" في محاولة لتأديبها لحصولها على بالغ مالية منه بدون إذنه

كان اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، تلقى مساء أمس ، إخطاراً من العميد عامر محمود رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مأمور قسم ثان أسوان، بلاغا بوفاة "رحمة. ي. ع"، 23 سنة، ربة منزل، ومقيمة بنجع الجامع بالجُزيرة، على يد والدها "يسري. ع" 57 سنة، ميكانيكي سيارات، ومقيم بذات العنوان.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان أسوان، تبين أن والد المجني عليها تعدى عليها مستخدما "كابل كهربائي" بحوزته في محاولة منه لتأديب ابنته بعد أن كررت واقعة حصولها على أموال منه بدون إذنه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، كما تم التحفظ على الأب الجاني للتحقيق معه، وتم تحرير المحضر رقم 2985 إداري قسم ثان أسوان لسنة 2018.