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"التعليم": التربية الرياضية والفنية مادتى نجاح ورسوب للابتدائية

"التعليم": التربية الرياضية والفنية مادتى نجاح ورسوب للابتدائية

"الهضيبي": انضمام جيهان مديح لـ"الوفد".. و"أبو شقة": رسالة جيدة

"الهضيبي": انضمام جيهان مديح لـ"الوفد".. و"أبو شقة": رسالة جيدة

بسبب 400 جنيه في الطن.. خلافات بين "التعاوني الزراعي" و"منتجي الدواجن"

بسبب 400 جنيه في الطن.. خلافات بين "التعاوني الزراعي" و"منتجي الدواجن"

"المحرصاوي" للسفير الهولندي: نسعى لنشر السلام وترسيخ الأخوة الإنسانية

"المحرصاوي" للسفير الهولندي: نسعى لنشر السلام وترسيخ الأخوة الإنسانية

رئيس جامعة الفيوم: بدء تسكين الطلاب الجدد والقدامى المغتربين

البورصة المصرية تتصدر التوزيعات السنوية لأسواق المال العربية

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بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

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مصريون فى الخارج فخورون بـ«مو صلاح»: عايشين على صيته

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