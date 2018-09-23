أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب سعد الجمال، بيانًا اليوم، بشأن الحادث الإرهابي بإيران.

وذكر البيان إن الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع خلال عرض عسكري بالأهواز الإيرانية وأسقط 29 قتيلًا وعشرات المصابين من الأبرياء، يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وأنه عدو للبشرية في كل زمان ومكان.

وتابع البيان: كما سبق أن أكدنا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تكون شاملة وعلى المستوى الدولي والإقليمي وتحتاج إلى التعاون المستمر في مواجهة هذه الآفة المدمرة وإنا إذ نندد بكل قوة بهذا الحادث الإرهابي الجبان ونتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنيين للمصابين الشفاء العاجل.