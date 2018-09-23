قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الاكتفاء الذاتي من الصناعات المصرية نقلة حضارية كبرى، مشيرا إلى أن مدينة دمياط كانت الوحيدة المصنعة للأثاث ولكن تم التوسع بالصناعة في كل المحافظات.

وأوضح حلمي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن الصناعات المصرية في تطور مستمر، ما يجعلها تنافس بقوة عالميا، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قننت الواردات لإعطاء فرصة أكبر للصناعات المصرية.

وشدد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، على ضرورة العمل بطريقة عملية وليس الاعتماد على الشكل فقط، لافتا إلى أن بداية تغيير نمط التصنيع هو إقامة مدينة دمياط الجديدة.

وأشار إلى أن التجمع الصناعي والمنافسة له عائد إيجابي على الاقتصاد المصري، مردفا: "انتهينا من إعداد استراتيجة لتدريب العمالة المصرية.