خالد الجندي: بعض الأمور التافهة قد تضيع علينا دخول الجنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الأمور التافهة يمكن أن تُضيع على الإنسان دخول الجنة، لأنه لن يدخل أحد الجنة دون عمل صالح، مضيفًا: "الناس بتقعد بالساعات على القهاوي، أو بتلعب في موبايل أو لاب توب، وبيسمع أغاني وأفلام ومسرحيات وبيبخل على نفسه بسماع درس علم أو يصلي على النبي بلسانه".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "لازم تخاف على نفسك بتصرف آلاف الجنيهات على الشوبينج أو الأطمعة الفاخرة، ويبخل على نفسه بأن يخرج صدقة أو يفرج كرب مكروب"، مستشهدا بقول الله تعالى: "هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ".