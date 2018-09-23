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«الاستعلامات» تشارك فى ملتقى «هنا نصلى معاً» بـ «سانت كاترين»

«الاستعلامات» تشارك فى ملتقى «هنا نصلى معاً» بـ «سانت كاترين»

طارق شوقي: أجريت 5 زيارات مفاجئة لمدارس حكومية والنتيجة أثلجت صدري

طارق شوقي: أجريت 5 زيارات مفاجئة لمدارس حكومية والنتيجة أثلجت صدري

"مستشارة سابقة لأوباما": تمنينا حصول الفلسطينين على دولة مستقلة

"مستشارة سابقة لأوباما": تمنينا حصول الفلسطينين على دولة مستقلة

"التعليم العام": تطبيق غرامة الـ10 جنيهات للغياب مرحلة أولى قبل الفصل

"التعليم العام": تطبيق غرامة الـ10 جنيهات للغياب مرحلة أولى قبل الفصل

"محمد" يترك الحدادة لري عطش تلاميذ المدارس: "الصنعة مش جايبة همها"

"محمد" يترك الحدادة لري عطش تلاميذ المدارس: "الصنعة مش جايبة همها"

عميد "طب الزقازيق": إجراء عملية للتلميذ المصاب بفقأ عينه على يد زميله

عميد "طب الزقازيق": إجراء عملية للتلميذ المصاب بفقأ عينه على يد زميله

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أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

أزمة كل عام.. مدارس بلا معلمين (ملف)

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"نجلاء" وأولادها الخمسة.. حكاية أم عاصرت مختلف أنظمة الثانوية العامة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

"الوطن" داخل أكبر مدرسة مصرية يابانية: جولة للأهالي وتعارف مع الإدارة

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

في أول يوم دراسة.. المدرسة المصرية اليابانية بالشروق: "لم نبدأ بعد"

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| "الوطن" على باب مدرسة ابتدائية تطبق نظام اليابان.. وأهالي: مش أول سنة

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

بالصور| 4 تلاميذ بـ"الدكة" وبوابة دون حراسة.. أول يوم دراسة بـ"مصطفى كامل" في شبرا

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