قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زار منطقة "الجورة" وأمر بنقل مصنع السماد بسبب التلوث الذي يسببه لخارج الكتلة السكنية، موضحا أنه سيتم نقل مصنع السماد إلى طريق المطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة "الحياة"، اليوم، أنه تفقد عددًا من المشاريع في المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتفقد مركز الكلى بجامعة أسيوط، ومركز الإصابات الذي يتردد عليه حوالي 41 ألف حالة سنويا في إطار التطوير والإنشاء في الجامعة.

وتابع: رئيس الوزراء زار المستشفى الجامعي في أسيوط الجديدة، وزار مدينة ناصر التي يبنى بها مرحلة أولى من الإسكان المتميز والإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن طريقا جديدا سيربط أسيوط الجديدة بأسيوط سيتكلف حوالي 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أمر أن يكون الطريق من مدينة أسيوط الجديدة للقديمة 3 حارات.