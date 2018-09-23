نائب وزير التعليم يقرر منح مدير مدرسة في بني سويف شهر مكافأة

أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم قرر منح شهر مكافأة لمدير مدرسة الشهيد محمد عصام سرور "الحديثة بنات"، عاطف احمد عويس، من إدارة بني سويف التعليمية، لانضباط العمل الإداري داخل المدرسة وانتظام سير العملية التعليمية، والنهوض بها.

وزار نائب وزير التعليم محمد عمر يرافقه محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، عدد من مدارس المحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وعقد نائب وزير التربية والتعليم اجتماعا بمديرين الإدارات السبع وعدد من قيادات المديرية، لمتابعة ومناقشة نظام التعليم الجديد في مدارس المحافظة.

وعلى هامش الزيارة افتتح محافظ بني سويف يرافقه نائب وزير التربية والتعليم المدرسة اليابانية ببني سويف كأول مدرسة يابانية في المحافظة.