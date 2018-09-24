فيديو يرصد دعم قطر للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو بعنوان "قطر.. مصدر الأكاذيب التي لا تنتهي"، رصد تسويق الدوحة لأكاذيب تنفي فيها دعمها للجماعات الإرهابية.

ورصد الفيديو بيانا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية تنفي فيه إرسال خطاب لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذره فيها من استعدادات فلسطينية للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وكشفت الوثائق التي بثها الفيديو عن أن رسالة قطر للكيان المحتل لم تكن الأولى، وأن مكتب نتنياهو وحزبه تلقوا 3 ملايين دولار من قطر لدعم حملته الانتخابية، بحسب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، كما عقد مندوب قطر في غزة بمباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة حول أوضاع غزة.

كما رصد الفيديو نفي قطر لصحة صورة مسربة لوزير خارجيتها يظهر فيها مع حاخام إسرائيلي مدعية أنه شخصية أمريكية لا علاقة لها بإسرائيل، في حين أن الحاخام هو أحد الوسطاء بين قطر، كما كشف الفيديو عن أن قطر أول من فتحت الأبواب أمام إسرائيل وأقامت مكتبًا لها في الدوحة.