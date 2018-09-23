قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإدارة الأمريكية باتت ترى أن مصر أصبحت أكثر استقرارًا من ذي قبل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك بعض المناكفات ضد مصر، لكن ليس على مستوى الإدارة الأمريكية، تصدر عن وسائل إعلامية وسياسيين، حيث عملت قطر على شراء بعض النخب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل مهاجمة مصر".

وتابع فهمي: "هناك بعض الشخصيات الأمريكية المعادية لمصر، ويتعاملون وفق معايير معينة، تضعها الكيانات التي تحركهم".