يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، حيث حرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.