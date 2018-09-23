عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لمواطن يمني مقيم في نيويورك، قام باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفقة الجالية المصرية.

وقال المواطن اليمني، خلال الفيديو الذي عُرض ببرنامج "90 دقيقية"، المذاع على قناة "المحور"، إن "السيسي" يعد واحدًا من أبرز قادة الوطن العربي، معتبرًا استقباله "واجب قومي".

وأضاف المواطن اليمني، أن الشعبين المصري واليمني يُعتبرًا شعبًا واحدًا، موجهًا رسالة إلى للشعب المصري قائلًا: "الرئيس السيسي هو حامي مصر من الفوضى والارهاب ومن مشاريع الهدم الناتجة عن ثورة يناير، متابعًا: "رئيسكم السيسي حفظ بلادكم من الفوضى".

واختتم رسالته: "اتمنى لمصر كل الخير وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار، ولن ينسى الشعب اليمنى مواقف مصر الداعمة للثورة اليمنية فى 1962 والآن في حربها ضد الحوثي".