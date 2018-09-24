أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية داخل المدينة والأراضي الفضاء والأماكن المعدة للبناء، بالاشتراك مع الآحياء وداخل الجزء السكني من القرى.

وتستمر الحملة لمدة شهر تحت رعاية الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتنظمها الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض وأحياء الإسكندرية، ووضع خطة تدريبية تستهدف رفع كفاءة فنيين المعامل في مجال فحص الطفيليات بطرق متطورة للكشف عن بويضاتها بوضوح وبأقل عدد موجود بالعينة.

فيما بدأ الجزء الأول من الدورة بتدريب الفنيين بمركز تدريب إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وسستكمل التدريب على مدار العام عن أهمية مكافحة الطفيليات والقضاء عليها، وأهمية دور فنيين المعامل في مكافحة الطفيليات.