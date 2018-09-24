وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان أكاديمية السويدي للتعليم الفنى

​ إفتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك الفرع الثاني لأكاديمية السويدي الفنية للتعليم الفني المزدوج بمدينة العاشر من رمضان .

قام الوزير وبرفقته محافظ الشرقية بتفقد قاعات محاضرات الأكاديمية واستمع لشرح تفصيلي عن المناهج الدراسية المقدمة بالأكاديمية .

أشاد الوزير بالمستوى العلمي والمنهجي للأكاديمية وما توفره للطلاب من فرص عمل بالمصانع والقطاع الخاص بعد الإستفادة من المناهج الدراسية المقدمة بها والمرتبطة بسوق العمل..

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التعليم الفني ودوره البَناء في دعم الصناعة المصرية مما يساهم وبشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين ..

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة و يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لازمة لخدمة خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل ..

و أوضح المحافظ أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات السياحية تماشياً مع سياسة الدولة بالإهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل لتحقيق حياة أفضل للمتعلمين ..

و أكد محافظ الشرقية أن هذا الصرح التعليمي الجديد والمقام على أرض مدينة العاشر من رمضان يساهم في تقديم خريج مميز قادر على العمل بالمصانع و الشركات الخاصة للإرتقاء بمنظومة الصناعة و التجارة و تحسين الإقتصاد المصري ..

يذكر أن أكاديمية السويدي هي مدرسة فنية للتعليم والتدريب المزدوج للمرحلة الثانوية بنظام الثلاث سنوات حيث بدأت أكاديمية السويدي للتَّعليم الفني عام ٢٠١١ كمدرسة فنية عقب توقيع مبادرة بين "السويدي إلكتريك" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تهدف المبادرة إلى تَطوِير التعليم الفني والتدريب مِن أجل الحصول على علاقة أفضل بين المدرسة الفنية وبيئة العمل الإحترافي، وذلك بتوفير برنامج تعليميّ متميِّز يركِّز علي تَّدريب وتطوير مهارات الطلَّاب من خلال بيئة عمل حقيقية ..

واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا النموذج ، سعى "السويدي إليكتريك" لتعميم مفهوم الأكاديمية في السوق المحلية، ومن ثم المنطقة بأكملها، وذلك تحت اسم "أكاديميَّة السُّويدي للتَّعليم الفني" عام 2016.. و تعمل على الربط بين إحتياجات الصناعة والمناهج التعليمية بما يخدم الإقتصاد القومي .

جميع برامجها تعكس نهجاً يمزج بين النظام الألماني للتعليم المهني والتدريب الذي يعد مزيجاً بين التدريب والتعليم كذلك النظام الياباني في تخفيض التكاليف الصناعية مع العمل على التنمية السلوكية للطلاب . ويتم ذلك بإستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لتحويل التعليم الفني إلى شيء ممتع .

المناهج في أكاديمية التعليم الفني معتمدة على الجدارات وفي الوقت الحالي فالمناهج تشمل مجالات " مكونات الطاقة " و " الإلكترونيات الصناعية " و " ميكانيكا صيانة وإصلاح " بالإضافة إلى " الخدمات اللوجيستية " وتقدم هذه الخدمات سواء لمجموعة السويدي أو أي شركات أخرى ..

التعليم و التدريب بأكاديمية السويدي للتعليم الفني مبني على منحة دراسية كاملة ؛ يحصل الدارسون من خلالها على الزي الموحد والمادة العلمية ووجبات إفطار وغداء وأجهزة التَّعليم الإلكترونية ووسائل الإنتقال والتدريب العلمي خلال فترة الدراسة التي تستمرّ ثلاث سنوات، إضافةً إلى دعم مادي يٌقدم على هيئة مكافآت شهرية كمشاركة مجتمعية تنموية من المجموعة .

يتم التعامل مع 14 مصنع مشارك في هذا النظام حتى الآن ، ويوجد نظام لإختيار الطلاب وفقاً للتخصص المطلوب ونظام لإختيار المدرسين ليتماشى مع التكنولوجيا المستخدمة . أول دفعة تخرجت عام 2014 وقد تم تعيين 80 % من إجمالي الخريجين بالمصانع .