شهدت مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق، في العديد من المحطات، اليوم، إقبالا كبيرا من قبل طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، وذلك لعمل الاشتراكات الشهرية، للمترو، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وترصد "الوطن" أسعار اشتراكات المترو للطلاب وأماكن استخراجها:

1) اشتراك عدد 25 محطة قيمته 33 جنيها.

2) اشتراك عدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا.

ويمكن للطالب، استخراج الاشتراك، من خلال ملء استمارة الاشتراك بـ5 جنيهات، ومن ثم ختمها من الجامعة أو المعهد أو المدرسة، ويقدمها للمترو، وصورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأماكن مكاتب استخراج اشتراكات المترو هي:

1) الخط الأول "المرج-حلوان"، بمحطات "حلوان- عين حلوان- جامعة حلوان- المعادي - دار السلام- الزهراء- الشهداء- حدائق الزيتون- عين شمس- عزبة النخل- المرج القديمة".

2) الخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، بمحطات "كلية الزراعة- المظلات- روض الفرج- مسرة- الشهداء- العتبة- الدقي- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب".

3) الخط الثالث "العتبة- الأهرام"، بمحطات "العتبة- العباسية".