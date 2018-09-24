قال وزير التخطيط الباكستاني مخدوم خسرو بختيار، إن مشروع قناة السويس الجديدة ومنطقتها الاقتصادية تمثل بداية جديدة للتجارة العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين ميناء جوادر الباكستاني وقناة السويس لتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير الباكستاني، في مؤتمر صحفي اليوم على هامش المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومين احتفالًا بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وباكستان، أن بلاده اهتمت بتطوير قطاعي الطاقة والبنية التحتية من أجل تحقيق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الواعد، مؤكدًا أن بلاده عازمة على ربطه بقناة السويس، معبرًا عن أهمية المؤتمر الاقتصادي بين البلدين الذي أعطى الأمل في تحقيق هذه الأهداف.

وشدد الوزير الباكستاني، على أهمية تركيز البلدين على تحقيق نتائج على الارض، معتبرا أن الموقع الاستراتيجي لميناء جوادر يعطي أمل جديد لمركز تجاري جديد في المنطقة، مضيفا "كما أن قناة السويس غيرت التجارة في المنطقة والتجارية العالمية، فإن باكستان والصين يعملان على تعزيز التعاون من اجل العمل على الاستثمار في الممر الاقتصادي والتعاون مع دول ثالثة مثل مصر كجزء هام من هذا المشروع الكبير، وفق نهج المكسب للجميع".

وشدد الوزير، على وجود ارادة سياسية لتشجيع التعاون بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن وزيري خارجية البلدين سيعقدون جلسة مباحثات مهمة على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن الأهمية الجيواستراتيجي لمصر وباكستان قادرة على خلق واقع اقتصادي جديد.

وأوضح الوزير، أن بلاده لديها علاقات قوية مع العالم العربي وخاصة دول الخليج ومصر، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى دائمًا لحل الخلافات وتقليل التوتر بين إيران والخليج، مؤكدًا التزام بلاده بدعم تحقيق سلام بين إيران والخليج.

من ناحيتها، قالت الدكتورة ماريا سلطان مدير معهد جنوب آسيا للاستقرار الاستراتيجي في باكستان، إن مشروع قناة السويس الجديدة تمثل نموذج فريد في الانجاز الاقتصادي، مؤكدة أن مصر تحتل موقعًا فريدا في ممر طريق الحرير البحري.

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص مصر الدائم على المشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية والتعاون مع أطراف المجتمع الدولي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه في هذا الاطار قدمت مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.

وقال السفير الباكستاني في القاهرة مشتاق علي شاه، لـ"الوطن"، إن بلاده وفرت من خلال المنتدى فرصة للمستثمرين من البلدين لإيجاد وسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا وجود إرادة سياسية قوية لربط مراكز التجارة الباكستانية مع قناة السويس؛ ضمن طريق الحرير مع الطريق البحري للمبادرة، مما يعزز دور مصر وباكستان كمركز إقليمي للتجارة في المنطقة والعالم.